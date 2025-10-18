Libero logo
Perugia, ragazzo ucciso in un parcheggio dell’università: coltellate alla gola

sabato 18 ottobre 2025
Un giovane ventenne, originario di Fabriano, nelle Marche, è stato ucciso nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4, nel parcheggio della facoltà di Matematica dell’Università di Perugia. La vittima è stata accoltellata alla gola durante una lite tra gruppi di giovani, episodio che, secondo le prime indagini, non sembra legato al contesto universitario né allo spaccio di droga. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio, ma al momento non risultano indagati.

Le forze dell’ordine, intervenute in via Pascoli, stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica della colluttazione. Alcuni testimoni hanno riferito di una rissa seguita dalla fuga di diversi giovani presenti. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare tutte le persone coinvolte e chiarire le circostanze esatte del delitto. L’episodio ha scosso la comunità locale, e le indagini proseguono per fare luce su un caso, al momento, senza spiegazioni chiare. 

