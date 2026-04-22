A Villa Mussolini la fiera del kebab: sfregio del Comune di Riccione

La Villa Mussolini fa ancora discutere. Dopo che lo scorso marzo il Comune di Riccione si è aggiudicato la residenza estiva del Duce, messa all'asta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini proprietaria dell'immobile, un'iniziativa sta creando non poco scalpore. La struttura è diventata un polo culturale, che ora viene messa in discussione dalla società 'David2', vicina all'imprenditore e collezionista d'arte Massimo Massano.
L'azienda sabauda - che avrebbe avuto l'intenzione di ospitare nella Villa la collezione futurista e modernista di Elena e Massimo Massano, con opere di Umberto Boccioni e artisti romagnoli - va all'attacco rilevando "per l'ennesima volta le forme quantomeno frettolose che la Fondazione Carim, in persona del suo presidente, adotta nel rapportarsi con chi da mesi lavora con i più importanti storici, curatori museali, critici d'arte per costruire un progetto credibile per 'Villa Mussolini'". A corredo la locandina di un evento organizzato dal Comune di Riccione, l'International Street Food': "A fronte di quali profonde analisi culturali si respinge un progetto museale di ampio orizzonte per promuovere la fiera del kebab?", si legge ancora nella nota.
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Dal punto di vista economico, poi, l'azienda "ricorda che fin dal mese di dicembre 2025 la propria offerta economica è sempre stata decisamente superiore a quella del Comune di Riccione" e pari a "1.506.000 euro, superiore di ben 300.000 euro rispetto a quella massima del Comune". Infine, viene evidenziato come siano stati stanziati "ulteriori 500.000 euro per gli investimenti necessari a rendere 'Villa Mussolini' un autentico Museo, secondo le prescrizioni dell'International Council of Museums".