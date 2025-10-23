Maurizio Landini cola a picco: scaricato anche dalla Uil

Nell’antico e glorioso Totocalcio, era certamente difficile “fare tredici”, ma- se possibile - era ancora più complicato “fare zero”, cioè sbagliare tutti i pronostici, non azzeccare nemmeno il risultato di una sola partita. Occorreva un talento speciale, un vero e proprio tocco magico da Re Mida al contrario. Ecco, la condizione politica di Maurizio Landini è esattamente questa: il gran capo della Cgil non ne fa più una giusta neanche per caso, ed è reduce da un autentico annus horribilis. La sequenza la ricordate tutti: Landini che straparla - l’autunno scorso - di “rivolta sociale”, maneggiando materiale radioattivo; poi Landini che si imbarca nella fallimentare campagna referendaria della scorsa primavera su immigrazione e residui della legislazione sul lavoro del Pd renziano. Risultato? Deserto alle urne e una secca sconfitta politica.

Nelle pause televisive, rimane indimenticabile una storica figuraccia televisiva: va a Rai Tre, a Restart, e straparla contro i contratti dei vigilantes a 5 euro l’ora. La conduttrice, la bravissima Annalisa Bruchi, gli fa: «Scusi, ma perché l’avete firmato quel contratto?», e il povero Landini va fantozzianamente nel panico. Quel video è diventato virale, ed è l’incubo di Landini. Nel frattempo, la Cisl lo ha mollato da un pezzo, e ora lo ha abbandonato pure la Uil di Pierpaolo Bombardieri, a lungo suo sodale, che ieri ne ha preso le distanze in una conversazione con il Foglio. E adesso?