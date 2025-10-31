Garlasco, indagini sullo "spallone": la frase di papà Sempio

L’indagine per corruzione legata al caso Garlasco, che coinvolge l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, si è ampliata con l’iscrizione di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato per corruzione in atti giudiziari. Al centro c’è un “pizzino” trovato a casa Sempio con la frase "Venditti gip archivia per 20-30 euro", riferita all’archiviazione del 2017 per Andrea, inizialmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.Secondo l’accusa della Procura di Brescia (pm Claudio Moregola, procuratore Francesco Prete), Venditti avrebbe ricevuto 20-30 mila euro per favorire l’archiviazione.
Emergono anomalie: intercettazioni non trascritte, contatti sospetti tra la famiglia Sempio e la polizia giudiziaria di Pavia, e domande dell’interrogatorio di Andrea note in anticipo. Il 9 febbraio 2017, un giorno prima dell’interrogatorio, Giuseppe Sempio diceva al figlio: "Ha detto che ti chiederà le cose depositate", suggerendogli di rispondere "non mi ricordo" a domande impreviste .Giuseppe ha ammesso pagamenti in contanti agli avvocati senza fatture, salvo una del consulente Luciano Garofano.
Garlasco, una fonte inchioda il padre di Andrea Sempio: "Lo ha orchestrato lui""Alcuni elementi rinvenuti durante la perquisizione dell'abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro ...
La madre di Andrea, Daniela Ferrari, ha dichiarato: "Ci dicevano che i soldi servivano per avere le carte". Ruolo chiave per l’avvocato Federico Soldani, indicato come “spallone”: avrebbe consegnato contante a Silvio Sapone, ex comandante dei carabinieri di Pavia, per ottenere documenti. Le indagini criticano l’affidamento delle indagini complesse ai “fedelissimi” di Venditti, anziché a reparti specializzati.