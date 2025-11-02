Report, Ghiglia invia una diffida: "Molto grave". Ranucci tira dritto

Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, invia alla redazione di Report una diffida contro la messa in onda di un servizio che lo riguarda nella puntata in programma questa sera, domenica 2 novembre, su Rai 3. Il servizio giornalistico al centro della disputa racconterebbe il presunto coinvolgimento di Ghiglia nella procedura che ha portato alla multa di 150mila euro al programma di Sigfrido Ranucci per la diffusione dell'audio della telefonata tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie.

Secondo quanto si apprende e come si legge sul Corriere della Sera, basandosi su alcune anticipazioni postate dalla trasmissione sui social Ghiglia contesterebbe una acquisizione illecita di dati personali attraverso la violazione della corrispondenza privata. Di qui la richiesta di cancellazione dai social e la non diffusione in tv. "È molto grave non solo l'intrusione nella mia vita privata, perché sono stato pedinato, ma la violazione della mia corrispondenza e delle mie chat che sembra siano nella disponibilità di Report da non so quanto tempo. Stiamo parlando di mail del Garante, di un'Autorità pubblica e non privata e su questo Ranucci dovrà dare risposte non a me, ma a chi di dovere - ha detto all'Ansa Agostino Ghiglia -. Mi chiedo se per la Rai, il cda e la Commissione di Vigilanza sia tutto corretto. A me non sembra".