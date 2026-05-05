Sigfrido Ranucci, bella la vita del cronista rosso

Basta, ho deciso: se rinasco, faccio il giornalista di sinistra. Non perché Elly Schlein mi abbia convertito sulla via del Nazareno. Tutt’altro. È mero calcolo, il mio. Vasco Rossi voleva una vita come Steve McQueen, io mi accontento di Sigfrido Ranucci. Ma che bello è... Accusi un innocente e puoi atteggiarti a vittima, insinui un sospetto infamante su un ministro e te la cavi con un buffetto, annunci una notizia inesistente e ci sono due milioni di tele-partigiani che si sintonizzano per ascoltarla. Per forza l’80 per cento dei miei colleghi è progressista. Se quello che ha fatto il conduttore di Report a Carlo Nordio lo avesse fatto uno di noi di Libero a un qualsiasi esponente del centrosinistra, ci sarebbero interrogazioni parlamentari contro di lui e cortei in piazza per chiedere alla tv pubblica di rimuoverlo. Non solo, subirebbe un Daspo televisivo da ogni rete e un processo dall’Ordine dei Giornalisti a rete unificate, più un’accusa di diffamazione dal trinariciuto di turno infangato. Al vicedirettore Rai invece è bastato far finta di cospargersi il capo di cenere per bullarsi degli ottimi ascolti; forse a questo punto si aspetta addirittura i ringraziamenti da Viale Mazzini.

Ranucci denunciato da Nordio? "Niente raccolta fondi, ecco cosa farò" "Anche se ancora non mi è arrivata la lettera di contestazione, anticipata dall'Ansa.it, nella quale mi ...

Adesso io non la voglio menare troppo con la storia del servizio pubblico, che è argomento da sacerdoti rossi e ancora non ho fatto il salto, però gli ascolti per un reporter d’inchiesta sulla tv di Stato non dovrebbero essere tutto. Se Sigfrido annuncia un suo spogliarello in diretta per la prossima domenica, visto che quelli di Nicole Minetti in Uruguay sembra non averli, sono certo che va anche oltre l’ottimo dieci per cento di cui si vanta. Ma il prezzo è fare un altro lavoro. La differenza tra un giornalista e uno che ci prova? Il primo dice sempre un po’ meno di quel che sa, il secondo spesso molto di più. È il caso di Ranucci che da notizie non verificate sul governo, per di più da fonti anonime. La cenere che si è messo sulla testa è quel che rimane della credibilità di Report. Non sono un moralista. Se va così, posso anche valutare di adeguarmi, purché però il conto alla cassa sia uguale a quello che pagherà Sigfrido. Già, perché per i giornalisti che non hanno il pedigree giusto la solfa è un po’ diversa. Ricordo di essere stato censurato dai miei colleghi perché a Milano ci sono due scuole con lo stesso nome e in una pagina in fondo delle cronache locali era stata sbagliata una didascalia. Il giornalista che aveva confezionato la pagina aveva scambiato il liceo classico con il linguistico.

Report, Ranucci e le finte scuse in tv: "Mi cospargo il capo di cenere, ma..." Nella puntata di Report di domenica 3 maggio, Sigfrido Ranucci è tornato sui fatti della scorsa settimana con il ...