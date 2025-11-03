Roma, crollo di una parte della Torre dei Conti: paura ai Fori Imperiali

Paura nel cuore di Roma. È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali. Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolato il tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri.

Secondo quanto si apprende non ci sarebbero persone sotto le macerie, ma quattro persone sono state soccorse. Una di queste, un operaio, è stato estratto dalle macerie in vita e affidato ai soccorritori del 118 in codice rosso. L'uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico.

Altri 3 operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito. Non risulterebbero altre persone coinvolte. L'area è stata messa in sicurezza. Nel frattempo il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, si è recato a Largo Corrado Ricci.