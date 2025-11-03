Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Roma, crollo di una parte della Torre dei Conti: paura ai Fori Imperiali

lunedì 3 novembre 2025
Roma, crollo di una parte della Torre dei Conti: paura ai Fori Imperiali

1' di lettura

Paura nel cuore di Roma. È crollata una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali. Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolato il tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri.

Secondo quanto si apprende non ci sarebbero persone sotto le macerie, ma quattro persone sono state soccorse. Una di queste, un operaio, è stato estratto dalle macerie in vita e affidato ai soccorritori del 118 in codice rosso. L'uomo, di 64 anni, ha riportato un trauma cranico. 

Altri 3 operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito. Non risulterebbero altre persone coinvolte. L'area è stata messa in sicurezza. Nel frattempo il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, si è recato a Largo Corrado Ricci.

A pochi metri di distanza Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, le immagini da un ristorante

A Roma Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali: soccorso un vigile del fuoco

Pesante accusa Fori imperiali, la Torre dei Conti crolla per la seconda volta in diretta. Aperto un fascicolo: il caso è politico

tag
roma
fori imperiali

A pochi metri di distanza Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali, le immagini da un ristorante

A Roma Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali: soccorso un vigile del fuoco

Pesante accusa Fori imperiali, la Torre dei Conti crolla per la seconda volta in diretta. Aperto un fascicolo: il caso è politico

ti potrebbero interessare

685x437

La Gen Z va in treno e bacchetta i boomer

Andrea Fatibene
764x395

Per la Corte il Ponte deve essere un’autostrada

Fausto Carioti
1600x1196

Fori imperiali, la Torre dei Conti crolla per la seconda volta in diretta. Aperto un fascicolo: il caso è politico

1400x933

Garlasco, "Alberto Stasi innocente come me": la denuncia di Sollecito

Redazione