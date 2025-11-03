Libero logo
Ravenna, 39enne domenicana lancia sassi contro le auto, poi l'aggressione ai carabinieri

lunedì 3 novembre 2025
Altra aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A Ravenna, una 39enne ha iniziato a tirare sassi e oggetti sulle auto di passaggio, poi quando sono intervenuti i Carabinieri ha iniziato a inveire contro di loro e ne ha spintonato uno. Nemmeno quando hanno tentato di bloccarla la donna ha smesso di tirare calci e punti ai militari.

Una volta fermata la furia, la 39enne è stata arresta. L'accusa? Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità. Il tutto è accaduto dopo le 13 quando una pattuglia è arrivata in via Sinistra Canale Molinetto a seguito di diverse segnalazioni al 112, in cui si parlava di una "donna esagitata che dalla pista ciclabile, lanciava sassi e oggetti contro i veicoli in transito".

I Carabinieri hanno dunque chiamato i rinforzi e tentato più volte di farsi dare le generalità dalla donna, che poi si è scoperto essere una domenicana senza fissa dimora già nota alle forze dell'ordine. La 39enne ha iniziato a inveire contro i militari "manifestando sempre più un comportamento aggressivo e minaccioso, arrivando a spintonare uno dei carabinieri" e alla fine l'hanno bloccata e arrestata. Stamattina, dopo aver trascorso la notte nella cella di sicurezza del Comando provinciale, in direttissima il Giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti della 39enne l'accompagnamento al carcere di Forlì. 

tag
ravenna

