Ravenna, 39enne domenicana lancia sassi contro le auto, poi l'aggressione ai carabinieri

Altra aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A Ravenna, una 39enne ha iniziato a tirare sassi e oggetti sulle auto di passaggio, poi quando sono intervenuti i Carabinieri ha iniziato a inveire contro di loro e ne ha spintonato uno. Nemmeno quando hanno tentato di bloccarla la donna ha smesso di tirare calci e punti ai militari.

Una volta fermata la furia, la 39enne è stata arresta. L'accusa? Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità. Il tutto è accaduto dopo le 13 quando una pattuglia è arrivata in via Sinistra Canale Molinetto a seguito di diverse segnalazioni al 112, in cui si parlava di una "donna esagitata che dalla pista ciclabile, lanciava sassi e oggetti contro i veicoli in transito".