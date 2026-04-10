Ravenna, genitali in faccia all'86enne: orrore del marocchino in ospedale

Sconcertante aggressione sessuale a Ravenna. Una donna di 86 anni, ricoverata all'ospedale Santa Maria delle Croci, è stata pesantemente molestata da un giovane immigrato di origine nordafricana. Il fattaccio è accaduto nella notte del lunedì di Pasquetta. Alle 2 il ragazzo, un marocchino, è entrato di soppiatto nella stanza in cui stava dormendo l'anziana paziente, si è avvicinato alla testata del letto e ha quindi appoggiato i suoi genitali sul collo della 86enne, accanto al viso.

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La donna si è quindi risvegliata di colpo e presa alla sprovvista dal gesto sconsiderato e osceno dello sconosciuto ha iniziato a urlare a squarciagola, presa ovviamente da un misto di stupore e terrore. "Porco! Cosa fai? Vai via!". Nella stanza c'erano altri degenti e uno di loro, non appena svegliato a sua volta dalle urla della donna, ha avuto la prontezza di chiamare immediatamente il personale ospedaliero.

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