Ravenna, genitali in faccia all'86enne: orrore del marocchino in ospedale

Sconcertante aggressione sessuale a Ravenna. Una donna di 86 anni, ricoverata all'ospedale Santa Maria delle Croci, è stata pesantemente molestata da un giovane immigrato di origine nordafricana.

Il fattaccio è accaduto nella notte del lunedì di Pasquetta. Alle 2 il ragazzo, un marocchino, è entrato di soppiatto nella stanza in cui stava dormendo l'anziana paziente, si è avvicinato alla testata del letto e ha quindi appoggiato i suoi genitali sul collo della 86enne, accanto al viso.

La donna si è quindi risvegliata di colpo e presa alla sprovvista dal gesto sconsiderato e osceno dello sconosciuto ha iniziato a urlare a squarciagola, presa ovviamente da un misto di stupore e terrore.

"Porco! Cosa fai? Vai via!". Nella stanza c'erano altri degenti e uno di loro, non appena svegliato a sua volta dalle urla della donna, ha avuto la prontezza di chiamare immediatamente il personale ospedaliero.

L'immigrato è risultato recidivo, non nuovo ad agguati di questo tipo: subito allontanato dall'ospedale, è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale mentre contestualmente all'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ravenna sono stati ovviamente avvisati i familiari della vittima. Un dettaglio che ha aumentato lo choc dei presenti: l'aggressore sessuale non era un paziente ricoverato nel reparto psichiatrico, come ipotizzato in un primo momento, ma si trovava in ospedale per curare una grave forma di anemia. La sua stanza era in un'altra ala della struttura e sarebbe stato dimesso il giorno successivo.