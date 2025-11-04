Meteo, Mario Giuliacci: allerta-vento, dove colpiscono raffiche a 80 km/h

Dimenticatevi il bel tempo. Dopo l’Estate di San Martino, in anticipo rispetto la tradizione, sarà la volta di un nuovo peggioramento. A dirlo sono i meteorologi del team di Mario Giuliacci che indicano la causa nel "sopraggiungere di correnti umide di origine atlantica". Motivo per cui avremo la formazione di un nuovo ciclone su Mediterraneo. Risultato? Il caldo delle acque dei nostri mari costituirà l’energia per alimentare questa figura.
Insomma, dopo giorni di temperature miti e stabilità, nel prossimo fine settimana l’autunno troverà il modo di esprimersi. Al momento le zone più colpite non sono del tutto conosciute, ma sono però alte le possibilità che interesserà ancora una volta il Centro-Sud e le due Isole Maggiori. In particolare nella giornata di sabato 8 novembre avremo piogge persistenti. Non si escludono precipitazione sottoforma di nubifragio.
A tutto ciò si aggiungeranno venti con raffiche di oltre 70-80 km/h con conseguenti burrasche sui litorali. Nella giornata di domenica 9 novembre, poi, avremo precipitazioni che interesseranno sempre il Centro-Sud e le due Isole Maggiori. Per le regioni settentrionali invece avremo sole e una modesta stabilità. Tuttavia le temperature subiranno un lieve calo soprattutto nei valori minimi.