Meteo-choc, bollini rossi a fine maggio: dove le temperature salgono ancora

Questi capoluoghi saranno contrassegnati dal livello 3 che indica luoghi nei quali possono registrarsi " possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Prosegue l'ondata di caldo estivo che da qualche giorno sta colpendo l'Italia. E con grande anticipo, nel secondo bollettino dell'anno del ministero della Salute, arrivano già i primi bollini rossi . In particolare sono quattro le città dove, giovedì 28 maggio, l'allerta sarà massima. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino .

Attualmente, sui 27 capoluoghi monitorati dal ministero della Salute, prevale il livello 2 di allerta. Oggi, 26 maggio, infatti, le città in arancione (quelle dove sono possibili conseguenze per la salute delle persone fragili) sono 12. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Domani, 27 maggio, le città contrassegnate con bollino arancione saliranno a 14, con l'aggiunta di Milano e Verona.

Infine, saranno sempre di più i bollini gialli, che indicano il livello di pre-allerta: dai sei della giornata di martedì (Genova, Latina, Milano, Napoli, Pescara e Verona) si passerà a otto mercoledì (Catania, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara e Reggio Calabria) e a 18 giovedì (Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo).

Il 28 maggio le città a livello di rischio zero saranno solo cinque: Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Napoli.