Vincenzo Lanni choc: "Colpito simbolo del potere economico"

Vincenzo Lanni, 59enne bergamasco, ha confessato nella notte al pm Maria Cristina Ria l’aggressione con coltello a Anna Laura Valsecchi, 43enne dipendente di Finlombarda, accoltellata ieri mattina in piazza Gae Aulenti, Milano, sotto la Torre B. La donna è in rianimazione al Niguarda con una ferita alla schiena. Lanni ha agito per “sfogare anni di rabbia”: licenziato 10 anni fa da un’azienda informatica, nel 2015 aveva già accoltellato due anziani a caso in Bergamasca con lo stesso modus operandi. Scontata la pena, era entrato in una comunità di recupero nel Varesotto, da cui però è stato espulso giovedì per “cattiva condotta”.

Sabato ha preso una stanza in un hotel di via Vitruvio a Milano.Il luogo è stato scelto come “simbolo del potere economico” (vicino a Unicredit); la vittima, individuata a caso mentre passava. Queste sarebbero state le sue parole agli inquirenti. Alle 9 precise, Lanni ha colpito e si è allontanato lasciando la donna barcollante con il coltello conficcato. La giacca usata è stata ritrovata vicino all’Esselunga di viale Famagosta.