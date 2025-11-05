Vincenzo Lanni, per il giudice "non era più pericoloso"

A dicembre 2024 il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto Vincenzo Lanni, 59 anni, non più socialmente pericoloso nonostante due tentati omicidi e aggressioni pianificate. Undici mesi dopo, l’11 novembre 2025, ha accoltellato a caso Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano, scegliendo "in un luogo simbolo del potere economico - ha detto al pm Maria Cristina Ria - Accanto al palazzo dell'Unicredit".Nel verbale di fermo delle 20.20, i carabinieri scrivono: "La pericolosità sociale è ampiamente comprovata dai gravi fatti contestati", contraddicendo la decisione del giudice che non aveva rinnovato la misura di sicurezza in Rems.

La Procura di Milano sta acquisendo gli atti per verificare il percorso giudiziario di Lanni, libero dopo otto anni di reclusione con vizio parziale di mente e tre di Rems per l’accoltellamento di due pensionati a Bergamo nel 2015. Allora disse: "Sono insoddisfatto della vita e volevo ammazzarmi. Ma sono troppo vigliacco per uccidirmi, per questo volevo eliminare qualcuno".Dal maggio 2020 viveva nella comunità "4Exodus" di Lonate Pozzolo, accolta pro-bono per reinserimento. Espiata la pena e cessata la pericolosità, "ha scelto volontariamente di proseguire il proprio cammino con noi, con l'obiettivo di completare il progetto di accompagnamento verso l'autonomia".