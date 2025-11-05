Vincenzo Lanni, per il giudice "non era più pericoloso"

A dicembre 2024 il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto Vincenzo Lanni, 59 anni, non più socialmente pericoloso nonostante due tentati omicidi e aggressioni pianificate. Undici mesi dopo, l’11 novembre 2025, ha accoltellato a caso Anna Laura Valsecchi in piazza Gae Aulenti a Milano, scegliendo "in un luogo simbolo del potere economico - ha detto al pm Maria Cristina Ria - Accanto al palazzo dell'Unicredit".Nel verbale di fermo delle 20.20, i carabinieri scrivono: "La pericolosità sociale è ampiamente comprovata dai gravi fatti contestati", contraddicendo la decisione del giudice che non aveva rinnovato la misura di sicurezza in Rems.
La Procura di Milano sta acquisendo gli atti per verificare il percorso giudiziario di Lanni, libero dopo otto anni di reclusione con vizio parziale di mente e tre di Rems per l’accoltellamento di due pensionati a Bergamo nel 2015. Allora disse: "Sono insoddisfatto della vita e volevo ammazzarmi. Ma sono troppo vigliacco per uccidirmi, per questo volevo eliminare qualcuno".Dal maggio 2020 viveva nella comunità "4Exodus" di Lonate Pozzolo, accolta pro-bono per reinserimento. Espiata la pena e cessata la pericolosità, "ha scelto volontariamente di proseguire il proprio cammino con noi, con l'obiettivo di completare il progetto di accompagnamento verso l'autonomia".
Vincenzo Lanni, il delirio prima delle coltellate: "Perché voglio uccidere donne"Vincenzo Lanni, 59enne originario di Bergamo e ex programmatore informatico, è stato arrestato ieri a Milano per ...
Giovedì scorso la cooperativa lo ha espulso per violazioni delle regole: "Gli è stato comunicato, lui mi ha chiamato, mi ha ringraziato per il lavoro svolto insieme e si è scusato per quanto accaduto", spiega il presidente Marco Pagliuca. Proposto in un’altra struttura, durante il trasferimento è fuggito, diretto a Milano, dove ha preso una stanza all’hotel Mondial.Le telecamere lo riprendono dalle 8.37 alle 9.08 mentre cerca la zona adatta. Alle 8.54 incrocia una donna con giubbotto rosso che lo guarda in faccia e si salva. Alle 9.08, "dopo essersi soffermato per circa 30 secondi", colpisce alla schiena Valsecchi con un coltello da 40 cm comprato giorni prima. "Spero che la donna che ho colpito stia bene", ha dichiarato. L’avvocato Beatrice Lizzio lo descrive "lucido, cosciente di ciò che ha fatto e disposto a collaborare". Il movente? "Insoddisfazione professionale": lavorava in finanza, licenziato, "non essere riuscito ad avere successo" lo ha spinto a colpire vicino a Unicredit.