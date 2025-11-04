Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina
Sinner

Accoltellata a Milano, il marito di Anna Laura Valsecchi: "Mi ha detto solo: un pazzo"

di
Libero logo
martedì 4 novembre 2025
Accoltellata a Milano, il marito di Anna Laura Valsecchi: "Mi ha detto solo: un pazzo"

2' di lettura

"Come un film, ero con lei fino a due minuti prima. L’ho raggiunta e mi ha detto solo: è un pazzo". Queste le prime parole che Anna Laura Valsecchi ha riferito al marito dopo essere stata accoltellata senza motivo in piazza Gae Aulenti, una delle zone più frequentate di Milano. Operata, la 43enne è fuori pericolo di vita: "Mi hanno detto che l’operazione è andata bene ma che le prossime 48 ore sono decisive", afferma il marito al Corriere della Sera, raccontando di essere stato avvisato al telefono da una donna che gli ha telefonato con il cellulare della moglie, "una signora, che non conoscevo. Mi ha detto che si era fatta dare il telefono da mia moglie, e mi aveva chiamato. Mi ha detto: 'Sono qui con sua moglie'. Mi ha detto cosa era successo. Ho ripreso la bicicletta, e sono volato là". "Lei era ancora là, con il coltello infilzato nella schiena. Ma era sveglia e cosciente, almeno finché non l’hanno sedata". 

Poi è partita per ore la caccia all'uomo. Quell'uomo che - come si vede dai filmati delle telecamere - l'ha accoltellata con un coltello da cucina dalla lama di 30 centimetri. Lui, un 59enne con due precedenti identici datati 20 agosto 2015, quando in poche ore accoltellò due anziani di 78 e 84 anni a Villa di Serio e Alzano, nella provincia di Bergamo in cui è nato e dove ha sempre vissuto.

Vincenzo Lanni, il delirio prima delle coltellate: "Perché voglio uccidere donne"

Vincenzo Lanni, 59enne originario di Bergamo e ex programmatore informatico, è stato arrestato ieri a Milano per ...

Motivo per cui Vincenzo Lanni fu dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere, affetto da un disturbo schizoide della personalità, e condannato a 8 anni di reclusione e a 3 in una struttura psichiatrica. Al pm che lo interrogò all’epoca, confidò che si sentiva un fallito dopo aver perso il lavoro da programmatore informatico e che se non fosse stato fermato avrebbe tentato di uccidere anche donne. Come la runner che scampò a un agguato in un parco solo perché fu raggiunta da un altro sportivo mentre l’uomo stava per saltarle addosso con un cavo per le cuffie dell’i-Pod.

Ros dei Carabinieri Terrorismo islamico, choc in Lombardia: arrestato minorenne "bombarolo"

L'aggressione in piazza Gae Aulenti Vincenzo Lanni, il delirio prima delle coltellate: "Perché voglio uccidere donne"

Coltellate in piazza Gae Aulenti Vincenzo Lanni, chi è l'aggressore arrestato: il precedente-choc del 2015, cosa aveva fatto

tag
gae aulenti
milano
anna laura valsecchi
vincenzo lanni

Ros dei Carabinieri Terrorismo islamico, choc in Lombardia: arrestato minorenne "bombarolo"

L'aggressione in piazza Gae Aulenti Vincenzo Lanni, il delirio prima delle coltellate: "Perché voglio uccidere donne"

Coltellate in piazza Gae Aulenti Vincenzo Lanni, chi è l'aggressore arrestato: il precedente-choc del 2015, cosa aveva fatto

ti potrebbero interessare

1616x1080

Milano, 43enne accoltellata alle spalle alle 9 di mattino in piazza Aulenti: è giallo

3072x2048

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti alle 9 del mattino: è gravissima

632x328

Nei licei milanesi scatta l’ora di pro-Pal: Romano del Pd, lezione senza contraddittorio

Alessandro Aspesi
850x393

Maria, il racconto a Libero: "La mia vita da incubo con un islamico in casa"

Massimo Sanvito