Accoltellata a Milano, il marito di Anna Laura Valsecchi: "Mi ha detto solo: un pazzo"

"Come un film, ero con lei fino a due minuti prima. L’ho raggiunta e mi ha detto solo: è un pazzo". Queste le prime parole che Anna Laura Valsecchi ha riferito al marito dopo essere stata accoltellata senza motivo in piazza Gae Aulenti, una delle zone più frequentate di Milano. Operata, la 43enne è fuori pericolo di vita: "Mi hanno detto che l’operazione è andata bene ma che le prossime 48 ore sono decisive", afferma il marito al Corriere della Sera, raccontando di essere stato avvisato al telefono da una donna che gli ha telefonato con il cellulare della moglie, "una signora, che non conoscevo. Mi ha detto che si era fatta dare il telefono da mia moglie, e mi aveva chiamato. Mi ha detto: 'Sono qui con sua moglie'. Mi ha detto cosa era successo. Ho ripreso la bicicletta, e sono volato là". "Lei era ancora là, con il coltello infilzato nella schiena. Ma era sveglia e cosciente, almeno finché non l’hanno sedata".

Poi è partita per ore la caccia all'uomo. Quell'uomo che - come si vede dai filmati delle telecamere - l'ha accoltellata con un coltello da cucina dalla lama di 30 centimetri. Lui, un 59enne con due precedenti identici datati 20 agosto 2015, quando in poche ore accoltellò due anziani di 78 e 84 anni a Villa di Serio e Alzano, nella provincia di Bergamo in cui è nato e dove ha sempre vissuto.