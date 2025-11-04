Marco Veronese, svolta nelle indagini: confessa il fidanzato dell'ex compagna

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso con venti coltellate nella notte di giovedì 23 ottobre all’angolo fra via Sabotino e corso Francia, a Collegno. Ha confessato l'omicidio il fidanzato dell’ex compagna del 39enne, madre dei suoi tre figli. L’uomo, interrogato dal pubblico ministero Mario Bendoni, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torino e della Compagnia di Rivoli.

Il presunto killer è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona dell'omicidio. Grazie a quelle immagini, i militari sono riusciti a ricostruire l’arrivo del killer e la sua fuga dopo l’aggressione a Veronese sotto la casa dove viveva con i genitori. Secondo quanto trapela dalle indagini, pare che Veronese e la ex avessero dei problemi sull’affidamento dei figli. La notte del 23 ottobre, il nuovo compagno della donna avrebbe aspettato Veronese sotto casa e lì lo avrebbe colto di sorpresa. Alla vittima in passato erano state tagliate le gomme.