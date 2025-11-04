Libero logo
Marco Veronese, svolta nelle indagini: confessa il fidanzato dell'ex compagna

di
martedì 4 novembre 2025
Svolta nelle indagini sull'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso con venti coltellate nella notte di giovedì 23 ottobre all’angolo fra via Sabotino e corso Francia, a Collegno. Ha confessato l'omicidio il fidanzato dell’ex compagna del 39enne, madre dei suoi tre figli. L’uomo, interrogato dal pubblico ministero Mario Bendoni, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torino e della Compagnia di Rivoli.

Il presunto killer è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona dell'omicidio. Grazie a quelle immagini, i militari sono riusciti a ricostruire l’arrivo del killer e la sua fuga dopo l’aggressione a Veronese sotto la casa dove viveva con i genitori. Secondo quanto trapela dalle indagini, pare che Veronese e la ex avessero dei problemi sull’affidamento dei figli. La notte del 23 ottobre, il nuovo compagno della donna avrebbe aspettato Veronese sotto casa e lì lo avrebbe colto di sorpresa. Alla vittima in passato erano state tagliate le gomme.

L'uomo avrebbe confessato l'omicidio dell'imprenditore sottolineando però di non averlo premeditato. Pare che lo stesse aspettando solo per discutere della questione dei figli. Non è stata trovata, invece, l’arma del delitto. A incastrarlo sarebbe stato il cellulare: analizzando le celle, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo si trovava nella via del delitto nel momento dell'omicidio di Veronese. 

tag
collegno
marco veronese

