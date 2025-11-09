Bergamo, gravissimo incidente in tangenziale: morti e feriti

Un gravissimo incidente sulla tangenziale sud di Bergamo ha provocato tre vittime e tre feriti. Il sinistro si è verificato alle 7.30 di domenica 9 novembre, in corrispondenza di Stezzano. A perdere la vita sono stati due uomini, di 23 e 62 anni. Altre tre persone hanno riportato lesioni.

Nello scontro sono stati coinvolti due autoveicoli e un furgone. I conducenti delle due auto sono deceduti sul posto, mentre il terzo uomo è spirato poco dopo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere e il trasporto in ospedale con codice rosso.Tra i feriti figurano un giovane di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni.La dinamica del tamponamento resta al momento da ricostruire: sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Bergamo per i rilievi. Presenti anche diverse ambulanze del 118 e squadre dei vigili del fuoco, che hanno tentato anche manovre di rianimazione. Il tratto di tangenziale interessato è stato chiuso temporaneamente alla circolazione.