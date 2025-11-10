Lucca, nigeriano fuori controllo: spezza un dito al capotreno

Un viaggio in treno sulla tratta Lucca-Piazza al Serchio si è trasformato in un episodio di violenza e caos. Un 28enne di nazionalità nigeriana, residente a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità, dopo aver aggredito un capotreno durante un controllo dei biglietti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Borgo a Mozzano, il giovane viaggiava senza titolo di viaggio e, al momento della richiesta di identificazione, avrebbe reagito con estrema violenza, colpendo il controllore e provocandogli la frattura di un dito. Approfittando della successiva fermata presso la stazione di Barga-Gallicano, in località Mologno, l'uomo è sceso dal convoglio tentando di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, grazie alla pronta segnalazione di un militare del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, che si trovava a bordo del treno e ha fornito una descrizione dettagliata del fuggitivo alla centrale operativa, è stato possibile organizzare un rapido piano di ricerca.