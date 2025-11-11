Cansano, mangiano ravioli con funghi porcini e finiscono in ospedale

Un pranzo domenicale tra amici è finito male a Cansano, città in provincia dell'Aquila. A finire in ospedale per un'intossicazione alimentare sono state sette persone tra i 41 e gli 80 anni di età. Gli intossicati facevano parte di una comitiva di circa 20 persone provenienti da Sulmona, Campo di Giove, Napoli e Afragola. Mentre sotto accusa ci è finito un piatto di ravioli ripieni ai funghi porcini. Un piatto che solo i sette commensali finiti in ospedale hanno mangiato.

Poche ore dopo il pasto sarebbero cominciati forti dolori intestinali con vomito, nausea e diarrea. Di lì la corsa al pronto soccorso. Qualcuno avrebbe avuto bisogno addirittura dell’intervento dell’ambulanza. Secondo i sanitari dell’ospedale Annunziata di Sulmona, si sarebbe trattato di intossicazione alimentare dovuta presumibilmente al batterio della salmonella. Batterio che potrebbe essersi sviluppato nel cibo a causa della sua non corretta conservazione.