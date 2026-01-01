Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Pescara, si sentono male dopo il cenone di Capodanno: nuovo caso?

giovedì 1 gennaio 2026
Pescara, si sentono male dopo il cenone di Capodanno: nuovo caso?

1' di lettura

Nuovo episodio di presunta intossicazione alimentare. Un'intera famiglia è finita in ospedale dopo il cenone di Capodanno in un ristorante di Villanova di Cepagatti, nel Pescarese, Abruzzo. All'improvviso hanno iniziato ad accusare malesseri vari con sintomi di vomito. A quel punto è stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118. Ben 7 le persone soccorse, tra cui anche due ragazzi di 12 e 16 anni. Alcuni di loro sono stati portati all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, e gli altri all'ospedale civile di Pescara. I pazienti sono ora sotto osservazione dei medici che dovranno monitorare l'evoluzione delle loro condizioni e cercare di individuare le cause dell'intossicazione.

Se confermato, si tratterebbe di un nuovo caso di intossicazione alimentare dopo la tragedia che ha colpito la provincia di Campobasso, in Molise, dove madre e figlia sono morte presumibilmente a seguito di una cena di pre vigilia di Natale per qualcosa che hanno mangiato. Per questo, gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda hanno sequestrato 19 alimenti trovati nell'abitazione delle due donne a Pietracatella. Si tratta di un preparato con funghi e peperoni, olive verdi, olive nere, polpette, formaggio con pistacchio, mozzarella di latte vaccino, salsa di pomodoro, funghi presumibilmente del tipo "pleurotus ostreatus", vongole cotte con guscio, baccalà gratinato con pinoli, uva e patate, torta con pandispagna e crema al pistacchio, pesto, due tipi diversi di marmellata, polenta condita con funghi presumibilmente champignon, due tipi di formaggio spalmabile, funghi alla contadina, giardiniera autoprodotta. 

Mamma e figlia morte dopo il cenone, polenta e funghi: ecco i cibi sequestrati

Diversi gli alimenti sequestrati nell'abitazione della famiglia di Pietracatella, Campobasso, colpita da una gr...
tag
intossicazione alimentare
capodanno
abruzzo

A 4 di Sera Crans Montana, Tajani alle famiglie dei dispersi: "Lo facciano subito"

Parla Bertolaso Crans-Montana, "intubati e con ustioni": tre ragazzi italiani ricoverati a Milano

La foto Sinner, il posto vuoto alla cena di Capodanno: scoppia il mistero

ti potrebbero interessare

Meteo, Mario Giuliacci lancia l'allarme per l'Epifania: "Aria gelida e neve"

Meteo, Mario Giuliacci lancia l'allarme per l'Epifania: "Aria gelida e neve"

Redazione
Camisano Vicentino, annega nel lago la notte di Capodanno: la tragedia

Camisano Vicentino, annega nel lago la notte di Capodanno: la tragedia

Redazione
Roma, maranza sparano fuochi d'artificio contro le persone: poi scoppia la rissa

Roma, maranza sparano fuochi d'artificio contro le persone: poi scoppia la rissa

Redazione
Ventimiglia, somalo ubriaco importuna una donna: massacrato dai passanti

Ventimiglia, somalo ubriaco importuna una donna: massacrato dai passanti

Redazione