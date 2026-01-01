Pescara, si sentono male dopo il cenone di Capodanno: nuovo caso?

Nuovo episodio di presunta intossicazione alimentare. Un'intera famiglia è finita in ospedale dopo il cenone di Capodanno in un ristorante di Villanova di Cepagatti, nel Pescarese, Abruzzo. All'improvviso hanno iniziato ad accusare malesseri vari con sintomi di vomito. A quel punto è stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118. Ben 7 le persone soccorse, tra cui anche due ragazzi di 12 e 16 anni. Alcuni di loro sono stati portati all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, e gli altri all'ospedale civile di Pescara. I pazienti sono ora sotto osservazione dei medici che dovranno monitorare l'evoluzione delle loro condizioni e cercare di individuare le cause dell'intossicazione.

Se confermato, si tratterebbe di un nuovo caso di intossicazione alimentare dopo la tragedia che ha colpito la provincia di Campobasso, in Molise, dove madre e figlia sono morte presumibilmente a seguito di una cena di pre vigilia di Natale per qualcosa che hanno mangiato. Per questo, gli inquirenti che stanno indagando sulla vicenda hanno sequestrato 19 alimenti trovati nell'abitazione delle due donne a Pietracatella. Si tratta di un preparato con funghi e peperoni, olive verdi, olive nere, polpette, formaggio con pistacchio, mozzarella di latte vaccino, salsa di pomodoro, funghi presumibilmente del tipo "pleurotus ostreatus", vongole cotte con guscio, baccalà gratinato con pinoli, uva e patate, torta con pandispagna e crema al pistacchio, pesto, due tipi diversi di marmellata, polenta condita con funghi presumibilmente champignon, due tipi di formaggio spalmabile, funghi alla contadina, giardiniera autoprodotta.