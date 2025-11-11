Trieste, non si ferma all'alt: malore, tre scariche col defibrillatore

Un sessantenne in sella a uno scooter è stato colto da un arresto cardiaco mentre stava tentando di scappare dalla Polizia locale. È successo questo pomeriggio intorno alle 17:30, a Valmaura, nei pressi di via Miani, zona periferica di Trieste nota per il traffico intenso e i controlli frequenti sulle strade secondarie.Pochi istanti prima della fuga, una pattuglia della Polizia locale aveva intimato l'alt all'uomo, che procedeva a bordo di un ciclomotore privo di targa visibile.

Invece di fermarsi, come riporta IlPiccolo, il sessantenne ha accelerato bruscamente, zigzagando tra le auto in sosta per seminare gli agenti. Dopo circa 300 metri di inseguimento a bassa velocità, ha iniziato a sbandare visibilmente, perdendo il controllo e finendo rovinosamente a terra vicino a un muretto di contenimento.Gli agenti, scesi immediatamente dal mezzo, hanno riconosciuto i segni di un malore grave e hanno iniziato senza esitazione il massaggio cardiaco, alternando compressioni toraciche e ventilazioni. Sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, oltre a una volante della Polizia di Stato per coadiuvare le operazioni.I medici hanno proseguito la rianimazione avanzata, praticando tre scariche con il defibrillatore semi-automatico. Il cuore ha ripreso a battere dopo la terza scarica, anche grazie al tempestivo intervento degli agenti che avevano mantenuto la circolazione per diversi minuti.