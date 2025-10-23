Roma, buca l'alt dei carabinieri: a casa sua finisce malissimo

A Roma, nel quartiere Trionfale, un 41enne è stato arrestato dai carabinieri per rapina, ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo un’indagine iniziata il 18 giugno 2025. Tutto è partito quando l’uomo, alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, ha ignorato un posto di blocco, suscitando i sospetti dei militari. Questi ultimi, partendo dalla targa del veicolo, hanno avviato accertamenti che hanno condotto a una perquisizione domiciliare.

Nella sua abitazione, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio tesoro: gioielli in oro, tra cui anelli, bracciali e catenine, per un valore di circa 250mila euro, frutto di una rapina compiuta il 15 ottobre 2024 ai danni di un gioielliere in Via Ostiense.

Ma il ritrovamento non si è limitato ai preziosi: nell’appartamento sono stati rinvenuti due passamontagna, spray al peperoncino, quattro motocicli rubati, componenti di veicoli, attrezzi da scasso e 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi, oltre a cinque dosi di marijuana e una carta di credito rubata. Questi elementi hanno confermato il coinvolgimento dell’uomo in attività criminali organizzate. L’indagato, dopo l’arresto, è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di indagini su furti e rapine nella capitale, come il recente recupero di gioielli per oltre 1,3 milioni di euro rubati in un hotel del centro di Roma, segno dell’intensa attività delle forze dell’ordine contro la criminalità locale.