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Vittorio Pisani, il capo della Polizia a Libero: cronisti e forze dell'ordine, un tandem prezioso

venerdì 27 marzo 2026
Vittorio Pisani, il capo della Polizia a Libero: cronisti e forze dell'ordine, un tandem prezioso

1' di lettura

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani -, ha incontrato a Milano il direttore di Libero, Mario Sechi, e la redazione del quotidiano. Al centro dell'incontro il ruolo della stampa e la centralità della collaborazione tra cronisti e forze dell'ordine, un lavoro in tandem necessario per informare gli italiani sulle evoluzioni dei fenomeni della criminalità e in un'ottica di prevenzione.

Pisani, nel corso della giornata, ha incontrato anche il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, il direttore di Sky Tg 24 Fabio Vitale e i direttori Tommaso Cerno, direttore del Giornale. Nel corso della visita, il Prefetto Pisani ha inoltre avuto un colloquio, presso la sede di Mediaset, con Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione e della Comunicazione Mediaset e Niccolò Querci, Direttore Centrale Risorse Umane, Operazioni e Tecnologie.

Gli incontri hanno rappresentato un importante occasione di confronto su un progetto di formazione dedicato alla comunicazione istituzionale, che il Prefetto intende avviare e rivolgere alle figure apicali e ai portavoce della Polizia di Stato.

  

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