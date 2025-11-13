Ecco cosa c'è davvero nella norma (che con Cecchettin non c'entra)

Per capire a quale livello siano arrivati i toni nel dibattito sulla scuola è sufficiente citare Alessandro Zan, il quale pronostica per l’Italia un ritorno al “medioevo” a causa dell’introduzione ddl Valditara. Il tutto per aver osato dare ai barbarici genitori la scelta sui corsi extra curriculari sul sesso, dove in questi anni si è infilato di tutto, dalle drag queen in giù. Il tema è tutto qui, anche se la sinistra ha cercato di sollevare un colossale polverone interno alla norma, mettendo nello stesso calderone i femminicidi, il caso di Giulia Cecchettin e le associazioni Lgbt alle elementari. Una zuppa informe per nascondere un fatto che qualcuno anche tra i commentatori non vicini alla destra (vedere l’Huffington Post di ieri) inizia a far notare, ovvero che Valditara stavolta ha ragione su tutta la linea.

Dice il Pd che «il governo davanti a oltre 90 femminicidi nel 2025, continua a voltarsi dall’altra parte, ignorando che la vera prevenzione nasce dall’educazione affettiva, dal rispetto e dalla parità tra i generi».

Questo è l’esatto opposto di quanto è successo. In realtà – mentre i precedenti esecutivi (Dem inclusi) non hanno fatto assolutamente niente in materia – l’attuale maggioranza ha introdotto corsi di vario genere (all’“empatia” e al “rispetto”) nel 90% delle scuole. Corsi che non verranno toccati dalla nuova norma, che va a impattare solo sulle attività non previste dal ministero. Quando Zan sostiene che «si vuole impedire a ragazze e ragazzi di informarsi seriamente su malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze precoci e salute affettiva» dice quindi una cosa che non sta né in cielo né in terra. E sicuramente non è nel testo della legge.