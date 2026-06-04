Scuola, bordata alla sinistra: il divieto di propaganda gender è legge

I nostri bambini e i nostri ragazzi non saranno indottrinati nelle aule scolastiche. L'ultima votazione avvenuta in Senato ha ribadito la centralità della famiglia nell'educazione sessuale dei figli. Con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, è stato approvato il ddl che si impegna a informare tempestivamente e accuratamente le famiglie, o gli studenti maggiorenni, affinché possano esprimere il proprio consenso informato preventivo, per iscritto, a iniziative extracurriculari e agli ampliamenti dell’offerta formativa sui temi attinenti all’ambito sessuale.

È una riforma che il Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha definito "storica". "Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato della legge sul Consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender", ha detto. "Ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni. In questo applichiamo la Costituzione che attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Ovviamente – precisa - pretendiamo che certe teorie siano spiegate da medici, psicologi, professionisti seri".