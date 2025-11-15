Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Fdi insorge: "Schlein e compagni condannate questa vergogna"

sabato 15 novembre 2025
Fdi insorge: "Schlein e compagni condannate questa vergogna"

1' di lettura

Tafferugli e tensione a Bologna, dove il corteo contro il Governo ha cercato di raggiungere i palazzi di BolognaFiere, dove si è tenuta l'assemblea dell'Anci. Il corteo e' stato bloccato dalla Polizia in tenuta antisommossa sul ponte di San Donato e non e' riuscito a proseguire. I manifestanti che guidavao il corteo hanno provato a sfondare il blocco delle forze dell'ordine che li hanno fatti retrocedere con una carica a cui sono seguiti tafferugli e a cui gli attivisti hanno reagito gridando "corteo, corteo".

E disordini sono scoppiati nel pomeriggio di ieri anche a Torino tra forze dell'ordine e giovani manifestanti in occasione del 'No Meloni Day'. Otto agenti sono rimasti feriti a seguito delle tensioni scoppiate prima alla stazione dei treni di Porta Nuova, dove i manifestanti hanno lanciato oggetti verso gli agenti di polizia, e quindi in prossimità' della sede della Citta' metropolitana, a pochi metri da Porta Susa. Al corteo hanno preso parte un migliaio di giovani, che hanno esposto uno striscione riportante la scritta "Contro il governo del genocidio e del fossile, studenti bloccano tutto".

E questa mattina sui profili social di Fdi appare un video in cui i teppisti lanciano di tutto sugli agenti usando anche gli estintori. Il commento del partito di Giorgia Meloni è lapidario: "Schlein e compagni condannate questa vergogna. La vergogna rossa che la sinistra non riesce mai a condannare". 
 

tag
polizia
scontri
torino

Contro Zverev a Torino Sinner, "non è stato il livello di Musetti": come spiazza tutti dopo la vittoria

Il retroscena dopo il Derby Juventus-Torino, ira di Spalletti: cosa è successo nello spogliatoio

Tele...Raccomando Jannik Sinner, il campione stravince anche in video

ti potrebbero interessare

Gli studenti "No Meloni" assaltano la polizia e bloccano le Ferrovie

Gli studenti "No Meloni" assaltano la polizia e bloccano le Ferrovie

Alessandro Gonzato
Campania, le mani della camorra sugli ospedali

Campania, le mani della camorra sugli ospedali

Simone Di Meo
Garlasco, l'ammissione di Venditti su Sempio: "Mi sarei dovuto fermare prima..."

Garlasco, l'ammissione di Venditti su Sempio: "Mi sarei dovuto fermare prima..."

Redazione
Calendario Pirelli 2026, le due dive italiane: le foto

Calendario Pirelli 2026, le due dive italiane: le foto