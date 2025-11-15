Fdi insorge: "Schlein e compagni condannate questa vergogna"

Tafferugli e tensione a Bologna, dove il corteo contro il Governo ha cercato di raggiungere i palazzi di BolognaFiere, dove si è tenuta l'assemblea dell'Anci. Il corteo e' stato bloccato dalla Polizia in tenuta antisommossa sul ponte di San Donato e non e' riuscito a proseguire. I manifestanti che guidavao il corteo hanno provato a sfondare il blocco delle forze dell'ordine che li hanno fatti retrocedere con una carica a cui sono seguiti tafferugli e a cui gli attivisti hanno reagito gridando "corteo, corteo".

E disordini sono scoppiati nel pomeriggio di ieri anche a Torino tra forze dell'ordine e giovani manifestanti in occasione del 'No Meloni Day'. Otto agenti sono rimasti feriti a seguito delle tensioni scoppiate prima alla stazione dei treni di Porta Nuova, dove i manifestanti hanno lanciato oggetti verso gli agenti di polizia, e quindi in prossimità' della sede della Citta' metropolitana, a pochi metri da Porta Susa. Al corteo hanno preso parte un migliaio di giovani, che hanno esposto uno striscione riportante la scritta "Contro il governo del genocidio e del fossile, studenti bloccano tutto".

E questa mattina sui profili social di Fdi appare un video in cui i teppisti lanciano di tutto sugli agenti usando anche gli estintori. Il commento del partito di Giorgia Meloni è lapidario: "Schlein e compagni condannate questa vergogna. La vergogna rossa che la sinistra non riesce mai a condannare".

