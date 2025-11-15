Meteo-Giuliacci, arriva l'irruzione polare. Genova in ginocchio per le piogge

Le ultime ore di sole e tepore stanno per finire. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci, il weekend porta un’ondata di maltempo, ma la vera svolta arriva la prossima settimana con un’irruzione di freddo polare che investirà gran parte d’Italia.Tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre, un ciclone mediterraneo scatenerà piogge intense soprattutto al Centro-Sud. Poi, giovedì 20, irrompono correnti gelide dalla Porta del Rodano: le temperature crolleranno sotto le medie stagionali, colpendo in modo particolare Nord e Centro. L’aria polare formerà un nuovo ciclone, con precipitazioni anche violente.Sul Nord Italia e sull’arco alpino, il freddo porterà nevicate a bassa quota, una manna per l’imminente stagione sciistica.

Fino al weekend successivo, il maltempo dominerà: al Centro-Sud lo scontro tra masse d’aria diverse genererà fenomeni intensi, mentre al Nord il bianco coprirà colline e montagne.Un cambio di stagione netto, con l’inverno che bussa in anticipo alle porte. Continuate a seguire gli aggiornamenti per l’evoluzione di questa fase gelida. Intanto una violenta ondata di maltempo ha colpito il territorio di Genova provocando ingenti disagi per la cittadinanza, numerosi allagamenti e frane soprattutto nell'area a Ponente del capoluogo. Lo riferisce iLMeteo.it che ha pubblicato sui suoi canali social un video che immortala una grossa tromba marina mentre si abbatte sulla costa tra Vesima e Arenzano.