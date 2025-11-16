Libero logo
Brindisi, tornavano dalla visita ginecologica, poi lo schianto con un tir: finisce in tragedia

domenica 16 novembre 2025
Una coppia di Brindisi, in viaggio di ritorno da una visita ginecologica a Lecce, è stata coinvolta in un violento incidente sulla strada provinciale 613, all’altezza di Torchiarolo. La donna, incinta di oltre otto mesi, e il marito viaggiavano su una Volkswagen diretta verso nord. L’auto è stata tamponata da una Peugeot e poi schiacciata da un camion, riducendosi a un ammasso di lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre la donna dalle lamiere; il marito è stato sbalzato sull’asfalto.La tragedia si è consumata la notte stessa all’ospedale Perrino di Brindisi: dopo un cesareo d’urgenza deciso dall’équipe medica per tentare di salvare la bambina, la neonata è nata morta.

Si ipotizza una morte endouterina causata dai politraumi della madre. Entrambi i genitori sono in Rianimazione in prognosi riservata: lei sotto stretta osservazione, lui con grave trauma toracico e multiple fratture.La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, che non esclude la distrazione del camionista. Sequestrati i veicoli e il cellulare del conducente del tir. Illesi gli occupanti della Peugeot e il camionista.Il tratto stradale è stato chiuso temporaneamente, con code fino a 10 chilometri e deviazione allo svincolo per Torre San Gennaro. La città di Brindisi spera ora in un decorso ospedaliero positivo per la coppia, mentre piange la perdita della bambina che sarebbe nata entro un mese.

incidente

