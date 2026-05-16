Investe un pedone e scende dall'auto, ma invece di soccorrerlo lo insulta

Un uomo di 57 anni di Bassano del Grappa è stato investito da un SUV mentre camminava sulla Strada Cartigliana in una sera di novembre 2025.Dopo l’urto, il conducente del veicolo si è fermato poco più avanti ed è sceso dall’auto. Invece di soccorrere il pedone o verificare le sue condizioni, lo ha aggredito verbalmente rimproverandolo con la frase: "Hai attraversato la strada male".

Il 57enne è stato trasportato in ospedale dal Suem 118 e ha subito presentato denuncia ai Carabinieri, fornendo con precisione marca e targa dell’auto coinvolta, dati che era riuscito a memorizzare durante lo scambio di parole con l’automobilista.Dopo sei mesi di indagini, i militari sono riusciti a identificare il responsabile: un 42enne residente a Cassola. L’uomo ha ammesso di ricordare bene l’episodio.Il conducente è stato denunciato alla Procura di Vicenza con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni personali colpose.Il caso ha destato particolare indignazione per il comportamento dell’automobilista, che invece di aiutare la vittima ha preferito insultarla, aggiungendo un ulteriore elemento di gravità all’incidente stradale.