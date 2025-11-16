Perugia, 32enne non si ferma all'alt e finisce fuori strada: cosa gli trovano in auto

È finito in manette il 32enne albanese arrestato dai carabinieri di Perugia dopo un pericoloso inseguimento lungo la SS 'E45'. L'uomo viaggiava con tanto di cocaina in macchina. Il 32enne, senza fissa dimora e con precedenti specifici, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali, inottemperanza al divieto di rientro nel territorio nazionale e guida sotto l'effetto di stupefacenti.

È accaduto nella notte di sabato, quando - poco dopo la mezzanotte - il 32enne a bordo di un'auto lungo la SS ''3 bis'', all'altezza dello svincolo di Città di Castello, non si è fermato all'ALT dei carabinieri e si è dato alla fuga, in direzione Perugia. Intercettato nel capoluogo dagli altri equipaggi sopraggiunti in supporto, l'uomo ha iniziato un folle inseguimento, speronando due veicoli dell'Arma e proseguendo nella fuga fino a quando è uscito di strada.