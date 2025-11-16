Perugia, 32enne non si ferma all'alt e finisce fuori strada: cosa gli trovano in auto

È finito in manette il 32enne albanese arrestato dai carabinieri di Perugia dopo un pericoloso inseguimento lungo la SS 'E45'. L'uomo viaggiava con tanto di cocaina in macchina. Il 32enne, senza fissa dimora e con precedenti specifici, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali, inottemperanza al divieto di rientro nel territorio nazionale e guida sotto l'effetto di stupefacenti.
È accaduto nella notte di sabato, quando - poco dopo la mezzanotte - il 32enne a bordo di un'auto lungo la SS ''3 bis'', all'altezza dello svincolo di Città di Castello, non si è fermato all'ALT dei carabinieri e si è dato alla fuga, in direzione Perugia. Intercettato nel capoluogo dagli altri equipaggi sopraggiunti in supporto, l'uomo ha iniziato un folle inseguimento, speronando due veicoli dell'Arma e proseguendo nella fuga fino a quando è uscito di strada.
Torino, sorprende i ladri in casa: morta una pensionata, la scoperta choc dei carabinieriUn dramma si è cponsumato a Nole Canavese, tranquillo paese del Torinese: Ida Pradotto, 88enne pensionata, &egrav...
Immediatamente bloccato dai carabinieri mentre tentava di allontanarsi, il 32enne è stato sorpreso in possesso di 21 grammi di cocaina e 8.500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Al termine degli accertamenti sanitari, i militari hanno riportato lievi lesioni, come anche il 32enne, che, sottoposto a esami tossicologici, è risultato sotto l'effetto di droga. In seguito agli approfondimenti condotti dai carabinieri è emerso che l'uomo era colpito dal provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Forlì, per fatti analoghi compiuti nei confronti di personale della Polizia Stradale di Fano, il 7 novembre scorso, quando si è dato alla fuga dopo aver provocato incidenti stradali e lesioni, anche molto gravi, in danno di privati cittadini. Finita qui? Niente affatto, visto che il 32enne è risultato inottemperante a un provvedimento di divieto di rientro in Italia.