Roma, spaccata in centro: svaligiato il negozio Vuitton

Le borse Louis Vuitton vanno a ruba. Letteralmente. Nel cuore del salotto buono della Capitale, all'1.30 spaccata, tre ombre sfuggenti hanno trasformato via Mario de' Fiori in un set da crime-movie. Un suv nero, un'accelerata improvvisa, la vetrata che esplode in mille schegge e la serranda sfondata come fosse burro. Poi il raid: pochi minuti, torce accese, mani veloci. Centoquaranta pezzi, fra borsette e capi firmati, spariti nel nulla. Un colpo da 300mila euro. Il tempo di un respiro e il magazzino della maison più blindata del centro era stato svuotato. Al numero unico d'emergenza le chiamate si sono accavallate con ricostruzioni spesso divergenti che hanno creato più confusione che altro. Le pattuglie sono arrivate a sirene spiegate, ma dei tre incappucciati nessuna traccia. La notte ha inghiottito la banda e il malloppo, e chissà a quest'ora dove sono andati a rifugiarsi per spartirsi il maltolto. Restano i vetri a terra e il silenzio nervoso di chi abita a ridosso di via Condotti, abituato a tutto tranne all'idea che certe razzie possono diventare routine. La perdita dell'innocenza.

Gli investigatori passano al setaccio ogni telecamera del quadrante della moda romana. Non solo quelle della notte del colpo, ma anche dei giorni precedenti: i ladri – sospettano gli inquirenti devono aver studiato tutto, da professionisti. Non è un colpo da improvvisati né da Banda degli onesti. Ogni frame viene analizzato per capire se il colpo sia l'ennesimo tassello di una serie ormai inquietante di rapine. Perché, numeri alla mano, il Tridente chic dell'Urbe continua a fare gola alla grande criminalità. Da Valentino, ad esempio, ad agosto portarono via trenta pezzi entrando da una porta secondaria. E non era la prima volta: nel novembre 2024 la stessa boutique era stata svuotata per altri 140mila euro. La catena Bulgari, lo scorso giugno, ha incassato un mezzo milione di danni grazie alla banda del buco, entrata dai sotterranei e sbucata proprio a ridosso degli espositori. Depredarli è stato un gioco da ragazzi. E ancora: Palazzo Fendi, nell'aprile 2023, si era visto soffiare centomila euro in borse pregiate con una semplice forzatura della porta laterale.