Nola, uccide la sorella e fa una videochiamata alla mamma: "Guarda, è morta"

Uccide la sorella a coltellate e poi videochiama la madre per farle vedere il corpo: una storia agghiacciante quella che arriva da San Paolo Bel Sito, piccolo centro vicino a Nola in provincia di Napoli. L'omicida, Vincenzo Riccardi di 25 anni, incensurato, avrebbe colpito la sorella, Noemi Riccardi di 23 anni, con diversi fendenti al corpo intorno alle 15 di oggi, mercoledì 19 novembre, mentre la mamma non era in casa. I carabinieri sarebbero stati allertati al telefono dallo stesso 25enne, che li ha chiamati per confessare tutto.

Giunti nell'abitazione, dunque, i carabinieri hanno subito individuato il giovane, che ha confermato di essere l'assassino spiegando di aver avuto "un raptus di follia". Per la 23enne, invece, non c'è stato nulla da fare. I sanitari accorsi sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso, avvisando il medico legale arrivato sulla scena del crimine assieme al pm di turno della Procura di Nola. Il giovane, dunque, è stato portato negli uffici della compagnia dei carabinieri di Nola, dove verrà ascoltato a lungo dagli inquirenti.