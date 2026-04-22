Immigrazione, sesso in cambio del permesso di soggiorno: scandalo a Napoli, chi è coinvolto

Soldi e sesso in cambio di permessi di soggiorno. L'immigrazione irregolare è un business che non si ferma: l'ultimo scandalo arriva da Napoli, dove l'indagine condotta dai pm Ciro Capasso e Luigi Landolfi con la procuratrice aggiunta Giuseppina Loreto si è chiusa con 119 indagati tra ex dipendenti comunali, intermediari e beneficiari coinvolti in un giro di estorsione per il rilancio di documenti e certificati a cittadini extracomunitari.

I fatti, risalenti agli anni 2021-2022, sottolinea la segreteria Cgil Napoli e Campania, confermano "l'esistenza e il perdurare di un fenomeno criminale che coinvolge diversi livelli, compreso quello politico e amministrativo". Al centro dell'inchiesta, secondo gli inquirenti, c'era minuscolo Caf gestito da un uomo di 53 anni originario del Bangladesh, residente del rione Sanità.