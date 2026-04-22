Immigrazione, sesso in cambio del permesso di soggiorno: scandalo a Napoli, chi è coinvolto

Soldi e sesso in cambio di permessi di soggiorno. L'immigrazione irregolare è un business che non si ferma: l'ultimo scandalo arriva da Napoli, dove l'indagine condotta dai pm Ciro Capasso e Luigi Landolfi con la procuratrice aggiunta Giuseppina Loreto si è chiusa con 119 indagati tra ex dipendenti comunali, intermediari e beneficiari coinvolti in un giro di estorsione per il rilancio di documenti e certificati a cittadini extracomunitari.
I fatti, risalenti agli anni 2021-2022, sottolinea la segreteria Cgil Napoli e Campania, confermano "l'esistenza e il perdurare di un fenomeno criminale che coinvolge diversi livelli, compreso quello politico e amministrativo". Al centro dell'inchiesta, secondo gli inquirenti, c'era minuscolo Caf gestito da un uomo di 53 anni originario del Bangladesh, residente del rione Sanità.
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"Soldi e, in alcuni casi, anche prestazioni sessuali (sono quattro i casi accertati, ndr) per vedersi riconoscere un diritto - si legge nella nota del sindacato - come quello ad ottenere documenti d'identità o certificati di residenza: un traguardo magari raggiunto dopo un lungo calvario per ottenere permessi di soggiorno, visti o nulla osta. In Campania, come si evince dall'ultima indagine della campagna 'Ero Straniero', a fronte di 6.295 quote stabilite nel 2025 dal Decreto Flussi, sono pervenute 40mila domande, sono stati rilasciati poco più di 1.300 nulla osta, 927 visti e appena 118 permessi di soggiorno richiesti, con un tasso di successo di appena 1,88%. Una percentuale di successo che scende allo 0,32% in provincia di Napoli dove, a fronte di 1.859 quote stabilite, si registrano oltre la metà delle domande complessive (20mila) pervenute, con appena 306 nulla osta rilasciati, 180 visti rilasciati e appena 6 permessi di soggiorno".
Numeri, denuncia la Cgil Napoli e Campania, "che dimostrano in modo cristallino le difficoltà che migliaia di cittadini extracomunitari presenti sul nostro territorio incontrano quotidianamente nella disperata ricerca di emergere da una condizione di invisibilità e illegalità, costringendoli a finire nelle mani di intermediari, spesso connazionali come evidenziato anche da questa inchiesta, che approfittano della condizione di fragilità per sfruttarli anche sul piano occupazionale e abitativo".
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Alla luce degli ultimi avvenimenti, conclude la Cgil Napoli e Campania, "diventa sempre più urgente che le istituzioni ascoltino, come abbiamo più volte richiesto, questo grido di allarme e si passi alla soluzione dei problemi creati ai tanti cittadini stranieri rimasti vittime di truffa, dando loro la possibilità di emergere da condizioni di invisibilità, attraverso il rilascio dei permessi di soggiorno".