Beatrice Venezi, 7 minuti di applausi alla prima: la sinistra che dice?

Ben sette minuti di applausi per la prima al teatro La Fenice a Venezia. Un ottimo risultato nonostante le sterili polemiche sulla neo direttrice Beatrice Venezi che non piace alla sinistra perché considerata vicina alla destra. Allo spettacolo di ieri, che ha inaugurato la stagione lirica 2025-26, a dispetto di quanto si vociferava nei giorni precedenti, c'era il pienone e alla fine tutti sono usciti soddisfatti. L'opera era “La Clemenza di Tito” di Wolfgang Amadeus Mozart, nell’allestimento firmato dal regista scozzese Paul Curran e diretto dal maestro inglese Ivor Bolton.
Mentre tutti applaudivano, però, c'è stato un fuori programma. Dai palchi alcuni spettatori hanno fatto volare in platea dei volantini, gli stessi che all’ingresso avevano distribuito gli orchestrali e le maestranze per sostenere la protesta contro la nomina di Venezi. Una mobilitazione, questa, che va avanti dal 22 settembre. A coordinarla i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Cisal-Fials e Usb, con gli orchestrali che hanno giudicato la neo direttrice “imposta” e frutto di un “metodo sbagliato”.
“Abbiamo avuto questa piccola difficoltà con la Venezi ma sono certo che riusciremo a sistemare tutto e a ritrovare quell’equilibrio che è necessario per andare avanti nel migliore dei modi”, ha detto il sovrintendente de La Fenice, Nicola Colabianchi. Che in precedenza aveva vietato a maestranze e orchestrali di leggere in sala un comunicato di protesta. L’obiettivo, ha proseguito, “è far conoscere la Venezi perché è una brava direttrice, ho già avuto modo di sperimentarla e farla conoscere. E’ una ragazza che si fa apprezzare anche umanamente, una persona di grande garbo e avremo modo di farla conoscere a tutti i dipendenti del Teatro e di farla apprezzare soprattutto”.