Dalla Mayer a Venezi se non sei compagna

L’oro della discordia musicale aveva ieri i riccioli di Sabine Mayer e oggi ha le chiome fluenti di Beatrice Venezi. All’epoca il biondo fece vedere rosso ai seriosi professori della Filarmonica di Berlino, adesso ha fatto andare in bianco gli orchestrali della Fenice di Venezia. Questione di nomine, di diritti e di privilegi. Ma resta insoluto il problema di fondo, ovvero la difficoltà ad accettare il concetto che l’orchestra non è una democrazia popolare ma una monarchia assoluta, in cui il direttore tiene sotto controllo vassalli, valvassini e valvassori nelle schiere di archi, legni, ottoni e percussioni.

La questione ideologica pensò di risolverla l’Unione Sovietica del 1922 che credette di sbarazzarsi nel nome del comunismo dell’ingombrante e dittatoriale bacchetta sul podio a dettare interpretazioni e tempi, varando una sorta di comune autogestita. Nacque così il Persimfans, contrazione delle parole russe di Primo ensemble sinfonico senza direttore. Una rivoluzione musicale nella rivoluzione bolscevica, e non c’era niente di più rivoluzionario. Si andò a ripescare il ruolo del primo violino, sostituendo il generale col sergente, un po’ come si era fatto con l’Armata Rossa dove nella prima fase si erano aboliti i gradi, le decisioni le prendevano i Soviet dei soldati e comandava chiunque passasse di lì e diceva di saperlo fare. Con risultati facilmente immaginabili, tant’è che si corse subito ai ripari rivoltando pagina e richiamando pure gli ex ufficiali zaristi.