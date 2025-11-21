Libero logo
Famiglia nel bosco, "Meloni allarmata": valuta l'invio degli ispettori

venerdì 21 novembre 2025
Durante un incontro, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la premier Giorgia Meloni - a quanto apprende l'Ansa - hanno discusso della vicenda che ha riguardato la sospensione della potestà genitoriale alla coppia che con tre figli minori vive in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Secondo quanto trapela, la premier è allarmata per il caso ed è in attesa di ulteriori indicazioni sulla vicenda per valutare se procedere, in accordo con il Guardasigilli, all'invio di ispettori del ministero della Giustizia affinché valutino il caso. Intanto la famiglia nel bosco a Palmoli non è l'unica straniera a vivere nelle zone verdi del Basso Abruzzo. Ci sono altri nuclei che dimorano nel circondario, vicino al confine con il Molise.

E qualche tempo addietro, un'altra coppia con tre bambini inglesi, ha vissuto come Nathan e Catherine, a Furci, borgo di 770 residenti a pochi chilometri da Palmoli. Lo ricorda lo stesso sindaco Giuseppe Rosario Masciulli all'Ansa. "C'è un precedente accaduto qui vicino, il Comune di Furci, dove tre minorenni di nazionalità inglese, con l'intervento e l'interessamento dell'ambasciata inglese, sono stati rimpatriati in Inghilterra con tutta la famiglia - dichiara il primo cittadino -. Ci troviamo, comunque, di fronte a tre minori che non hanno commesso nessun reato, di nazionalità australiana per cui di fronte all'impegno dello Stato, del governo australiano e dei nonni che stanno in Australia di adempiere al percorso indicato dal Tribunale dei minorenni, io credo, da persona non esperta, ma a livello intuitivo, non ci dovrebbero essere problemi". La famiglia nel bosco di Palmoli, a questo punto, potrebbe anche decidere di tornare in Australia in caso di consenso del Tribunale dei minori. "Di fronte ad adeguate garanzie dell'ambasciata e dei familiari tuttora residenti in Australia - aggiunge Masciulli -, non credo il giudice abbia interesse ad opporsi o rilevi dei motivi ostativi". 

