Famiglia nel bosco: "Noi ai tubi in politilene e al cloro", cosa emerge

"Abbiamo offerto un appartamento in paese, gratis. L’affitto lo pagavamo noi": Giuseppe Masciulli, il sindaco di Palmoli in provincia di Chieti in Abruzzo, lo ha detto in un'intervista a Repubblica a proposito della famiglia che viveva nel bosco, gli australiani Trevillion-Birmingham. La loro storia ha fatto parecchio discutere dopo che il Tribunale dei minori ha deciso di allontanare i tre figli di 6 e 8 anni dai genitori, facendoli trasferire in una struttura protetta. Il primo cittadino, dunque, ha rivelato che il Comune un alloggio in città lo aveva proposto alla coppia. E loro, ha spiegato ancora Masciulli, "ci sono stati dieci giorni e se ne sono andati”.

Quando gli è stato chiesto perché la coppia decise di andare via, il sindaco ha risposto: "L’acqua corrente era trattata con il cloro, come in tutti gli acquedotti d’altro canto. I tubi che la trasportavano erano in politilene, un derivato del petrolio. C’era il gas metano, per loro un problema insormontabile. L’energia elettrica faceva crescere il buco nell’ozono. Dicevano che, schiacciata com’era tra le alte case del paese, non consentiva di vedere l’alba e il tramonto. Era rumorosa, poi, i passi delle persone, qualche rara automobile. Se ne sono andati presto”.