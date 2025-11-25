Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Paolo Crepet, lo sfogo sulla famiglia nel bosco: "Niente tv? Siamo seri..."

di
Libero logo
martedì 25 novembre 2025
Paolo Crepet, lo sfogo sulla famiglia nel bosco: "Niente tv? Siamo seri..."

2' di lettura

"Che non ci sia una televisione in casa non può essere motivo per nessuno per togliere un bambino da quel contesto. Per favore cerchiamo di stare seri": Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, lo ha detto nello studio di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, riferendosi alla vicenda della famiglia nel bosco. Nei giorni scorsi tre bambini di 6 e 8 anni sono stati allontanati dai genitori che avevano scelto di vivere tra i boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Una scelta di vita che ha portato il Tribunale dei minori a decidere di far trasferire i bambini in una struttura protetta. 

"La televisione non ha fatto solo del bene all'umanità, giusto? - ha proseguito Crepet -. Rimbecillirsi con dei cartoni animati violenti a 12 anni non è la cosa migliore". "Uno sceglie come gli pare", ha controbattuto il conduttore. E il sociologo ha spiegato: "Sì però dipende anche da chi c'è in casa, perché se c'è una nonna che ti fa una crostata è già un'altra cosa, ma se non c'è il diavolo di nessuno quel cartone animato ti fa male perché c'è una eco che ti rimbomba nella testa".

Porro, poi, gli ha chiesto se il rapporto tra i tre bambini bastasse oppure no: "Le tre sorelle hanno un senso e possono avere una relazione o non è sufficiente?". "I bambini stanno bene con gli altri bambini!", ha risposto Crepet. 


 

tag
paolo crepet
quarta repubblica

Lo psichiatra Famiglia nel bosco, Paolo Crepet non ha dubbi: "Un trauma enorme per i bambini"

Il magistrato Gratteri, scivolone in tv: come reagisce alla domanda su Falcone

A Quarta Repubblica Quarta Repubblica, Gualmini dà del "giustiziere" a Cicalone? Lui la gela

ti potrebbero interessare

Otto e Mezzo, Italo Bocchino gela Lilli Gruber: "Se Meloni può stare serena... ?"

Otto e Mezzo, Italo Bocchino gela Lilli Gruber: "Se Meloni può stare serena... ?"

Redazione
Sigfrido Ranucci, la confessione: "Ho avuto una tessera di partito..."

Sigfrido Ranucci, la confessione: "Ho avuto una tessera di partito..."

Luciana Littizzetto "scrive" a Mattarella e insulta Meloni: "Ti arriva all'ombelico"

Luciana Littizzetto "scrive" a Mattarella e insulta Meloni: "Ti arriva all'ombelico"

Redazione
Sigfrido Ranucci vuota il sacco: "Chi mi ha raccomandato per entrare in Rai"

Sigfrido Ranucci vuota il sacco: "Chi mi ha raccomandato per entrare in Rai"