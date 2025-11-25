Garlasco, De Rensis sbrocca contro Giletti: "Allora metta un cartonato!"

"Io glielo chiedo col massimo rispetto: perché lei, Giletti, non mette un cartonato mio e io me ne vado? Tanto è inutile…": Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della ex Chiara Poggi a Garlasco, lo ha detto a Lo Stato delle Cose su Rai 3 dopo essere stato interrotto da una giornalista anche lei ospite del programma, Ilenia Petracalvina. Al centro del dibattito il movente di Stasi.

Quando Giletti ha chiesto un'opinione sull’argomento a De Rensis, la giornalista si è intromessa dicendo che la Cassazione ha scritto quale sarebbe il movente di Stasi. A quel punto il conduttore ha perso la pazienza e ha puntualizzato di aver fatto la domanda all’avvocato. La Petracalvina, allora, ha detto che il suo intento era solo quello di precisare quel dettaglio sul movente. In un secondo momento ha potuto prendere la parola l’avvocato di Stasi, che ha dichiarato: "L’assenza del movente è una delle più grandi voragini di questo procedimento. Si è cercato in ogni modo di trovarne uno che coinvolgesse Alberto, ma non c’è. Io credo che questa nuova indagine potrà risolvere il problema, il movente è importante". La nuova indagine della Procura di Pavia vede coinvolto Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.