Garlasco, bomba del Tg1: "Stasi sta per chiedere la revisione del processo"

"La stopria è all'inizio, credo che sarà avanzata una richiesta di revisione . Come con la strage di Erba sarà tra trattata dalla Corte di Appello di Brescia", ha spiegato al telegiornale di Rai 1 Guido Rispoli, procuratore generale di Brescia.

Ennesimo terremoto sul caso Garlasco. i legali di Alberto Stasi , l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, starebbe pensando di presentare istanza di revisione del processo sulla scorta delle nuove indagini della procura di Pavia che vede indagato per omicidio in concorso Andrea Sempio , amico del fratello di Chiara, Marco Poggi, all'epoca dei fatti non ancora ventenne. Secondo il Tg1, tutto dipenderà dall'esito delle ultime analisi sul materiale genetico rinvenuto sulle unghie della vittima. Stando a quanto emerge, è difficile che emerga un'attribuzione puntuale del Dna, più probabile che l'esame porti a un ambito familiare.

Intanto nell'ultima puntata de Lo Stato delle Cose, il conduttore Massimo giletti ha fatto ascoltare ai suoi telespettatori una telefonata tra la madre di Stasi e quella di Chiara Poggi risalente a un mese dall'omicidio: "Alberto mi ha detto di dirti che non è stato lui", ha confessato la donna in lacrime. "Lo so. Io non ci credo, non ci ho mai creduto. Non so più che cosa dirvi. Vi sto pensando. Sono sconvolta. Ti dico solo che ti sono vicina", la replica di mamma Poggi.