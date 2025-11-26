Garlasco, Sempio e il nodo dello scontrino: scintille in tv

Il primo a dire la sua è stato l’avvocato Fabrizio Gallo, che ha messo in guardia dall'“innamorarsi delle versioni dei clienti” e ha sottolineato che "lo scontrino è un grande problema ". Palmegiani, allora, ha replicato rivendicando la correttezza della propria analisi: "Non accetto il suo consiglio".

Poi lo scontro è degenerato quando la conversazione si è spostata sull’attendibilità del documento e sulle competenze di chi stava intervenendo. "A voi non risulta che qualcuno sia andato in Procura a dire 'quello scontrino l'ho fatto io' o quantomeno 'non l'ha fatto Sempio'?", ha chiesto il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti. "Assolutamente no", ha risposto il consulente. A un certo punto, però, i toni si sono alzati al punto che la conduttrice è stata costretta a intervenire per riportare la calma: "Non servono titoli per porsi delle domande". Successivamente, Palmegiani ha chiesto scusa per i toni. Tuttavia, la questione di fondo è rimasta lì: chi ha prodotto lo scontrino e perché.