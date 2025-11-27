Roma, 19enne accoltellato vicino al Colosseo per 10 euro: chi è la belva

Un 19enne italiano è stato accoltelato al fianco su ponte degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo, a Roma, da un altro ragazzo che ha provato prima a vendergli il fumo e poi a farsi consegnare 10 euro. È accaduto la notte tra lunedì e martedì scorsi. L'aggressore, un 18enne tunisino senza fissa dimora, è stato fermato per tentata rapina aggravata dalla polizia che lo ha rintracciato la stessa notte all'incrocio tra via Amendola e via Gioberti. Il ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è andato autonomamente a farsi medicare. Non è grave.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 19enne con alcuni amici stava scattando foto sul ponte degli Annibaldi, quando due giovani si stanno avvicinando chiedendo se volevano acquistare del fumo. I ragazzi hanno rifiutato ea quel punto il 18enne tunisino, che indossava una felpa bianca con cappuccio in testa, ha chiesto al 19enne di consegnargli dieci euro. Quando il ragazzo ha rifiutato, il 18enne ha estratto un coltello dalla manica e lo ha colpito al fianco sinistro. Poi si è diretto verso gli amici che sono riusciti a fuggire ea richiamare l'attenzione di un equipaggio della polizia del commissariato Esquilino.