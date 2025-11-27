Libero logo
Roma, 19enne accoltellato vicino al Colosseo per 10 euro: chi è la belva

di
giovedì 27 novembre 2025
Roma, 19enne accoltellato vicino al Colosseo per 10 euro: chi è la belva

2' di lettura

Un 19enne italiano è stato accoltelato al fianco su ponte degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo, a Roma, da un altro ragazzo che ha provato prima a vendergli il fumo e poi a farsi consegnare 10 euro. È accaduto la notte tra lunedì e martedì scorsi. L'aggressore, un 18enne tunisino senza fissa dimora, è stato fermato per tentata rapina aggravata dalla polizia che lo ha rintracciato la stessa notte all'incrocio tra via Amendola e via Gioberti. Il ferito ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è andato autonomamente a farsi medicare. Non è grave.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 19enne con alcuni amici stava scattando foto sul ponte degli Annibaldi, quando due giovani si stanno avvicinando chiedendo se volevano acquistare del fumo. I ragazzi hanno rifiutato ea quel punto il 18enne tunisino, che indossava una felpa bianca con cappuccio in testa, ha chiesto al 19enne di consegnargli dieci euro. Quando il ragazzo ha rifiutato, il 18enne ha estratto un coltello dalla manica e lo ha colpito al fianco sinistro. Poi si è diretto verso gli amici che sono riusciti a fuggire ea richiamare l'attenzione di un equipaggio della polizia del commissariato Esquilino.

I poliziotti hanno immediatamente chiamato il 118 e prestato le prime cure al ragazzo poi si sono messi alla ricerca dell'aggressore che è stato rintracciato intorno all'1.30. I poliziotti hanno sequestrato anche il coltello a scatto con lama di 7 cm che nascondeva nella manica. Portato al commissariato Viminale, il 18enne è stato riconosciuto dalla vittima e sottoposto a fermo. 

tag
roma
accoltellamento

