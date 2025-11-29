Garlasco, il movente di Andrea Sempio e le voci-choc sulla prossima primavera

Si stringe il cerchio attorno ad Andrea Sempio dopo l’esito del test indipendente del Dna condotto dal tribunale. E ora anche il movente, secondo quanto trapela, sarebbe stato individuato dagli inquirenti, anche se stando alle indiscrezioni verrà rivelato soltanto in primavera. È questo il quadro che emerge dalle ultime fasi dell’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco, un giallo che a distanza di molti anni potrebbe consegnarci il più grande errore giudiziario nella storia d'Italia.

Tornando al test, gli accertamenti genetici eseguiti dalla perita nominata dal tribunale hanno isolato un profilo sul materiale biologico recuperato sotto le unghie della ragazza uccisa. Pur senza attribuire quel Dna a un individuo specifico, l’analisi del cromosoma Y ha ristretto il campo a un gruppo familiare estremamente circoscritto: il padre, alcuni parenti diretti, e una sola persona che in passato aveva avuto accesso alla villetta di via Pascoli. Si tratta di Andrea Sempio, oggi 37enne, amico del fratello di Chiara. La presenza di tracce compatibili con la linea paterna della famiglia Sempio, unita al fatto che nessun altro appartenente a quel ramo avrebbe mai frequentato l’abitazione, ha spinto gli investigatori a considerare il risultato come un elemento di forte rilevanza.