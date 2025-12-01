Famiglia nel bosco in tribunale: il giorno decisivo

Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per il prossimo 4 dicembre l'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia che vive nel bosco di Palmoli. Lo apprende l'Ansa. All'udienza, con gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, ci saranno anche i genitori dei tre bambini che in seguito all'ordinanza dello stesso Tribunale sono stati collocati in una casa famiglia. Non si esclude che il Tribunale, che ufficialmente ha solo chiesto la comparizione delle parti, possa anche decidere di modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento del 20 novembre scorso.

Intanto ai coniugi australiani, dai quali sono stati allontanati i tre figli di 6 e 8 anni dopo che i giudici hanno definito inadeguato il casolare nel bosco in cui stavano crescendo, è stata offerta un'altra abitazione nel centro del paese. E l'offerta è stata accettata. Questo adesso potrebbe aiutare la coppia di genitori a riunirsi con i loro figli. La struttura si chiama "La Casetta di Nonna Gemma" ed è una casa autonoma immersa nella natura con due ampie stanze, una cucina, un pozzo per l’acqua, bagno a secco e locali per gli animali. La casa vacanze è piaciuta subito al padre Nathan, che nel frattempo si è impegnato a fare una serie di lavori per adeguare la precedente abitazione bocciata da servizi sociali e tribunale.