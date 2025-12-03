Parma choc, morto un bimbo di un anno in un asilo nido

Un'altra tragedia in un asilo nido italiano e tutta Parma sotto choc: un bambino di circa un anno è morto questo pomeriggio in una struttura del capoluogo emiliano. Le cause del decesso, avvenuto durante l'ora del sonnellino post-pranzo, sono ancora da accertare. Lo ha confermato la questura della città emiliana.

Secondo quanto ricostruito, dopo i primi tentativi di rianimazione, il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato constato il decesso. Sono in corso le indagini per comprendere le dinamiche della vicenda. "Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde", è il messaggio del sindaco Michele Guerra. "È un dolore enorme per la nostra comunità. Ci stringiamo alla famiglia", ha aggiunto Caterina Bonetti, assessora ai Servizi educativi del Comune di Parma. L'assessora si è recata personalmente al nido.

Due settimane fa, un dramma analogo si era verificato in Toscana, nell'asilo nido di Soci in provincia di Arezzo: il piccolo Leonardo, di appena due anni, è morto soffocato dopo il laccio della felpa era rimasto impigliato in una pianta mentre stava giocando. Tra i cinque indagati anche la maestra che per prima aveva soccorso il bimbo e che si era sentita male.