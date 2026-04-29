Eithan Bondi, il video degli spari al 25 Aprile: cosa accade in 30 secondi

Un video di sorveglianza di circa 30 secondi ha immortalato l’azione del 21enne Eithan Bondi durante gli spari avvenuti il 25 aprile scorso a Roma, a margine della manifestazione dell’Anpi per la Festa della Liberazione.Le immagini, riprese dalle telecamere di via Ostiense, mostrano l’arrivo del giovane a bordo di uno scooter bianco con casco decorato.

Bondi si ferma, punta una pistola a softair contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, due iscritti all’Anpi di 62 e 66 anni, e fa fuoco. Subito dopo si dà alla fuga in direzione di Piramide Cestia, percorrendo via delle Sette Chiese.Il 21enne è stato fermato dalla Polizia e trasferito nel carcere di Regina Coeli. È accusato di tentato omicidio.

Secondo quanto emerso, Bondi avrebbe ammesso le proprie responsabilità durante gli interrogatori.I due feriti hanno riportato lesioni lievi. L’episodio è avvenuto al termine del corteo e dei comizi organizzati dall’Anpi nei pressi del parco Schuster, in zona via Ostiense.La Procura di Roma ha disposto il fermo e ora attende la convalida da parte del gip, che procederà con l’interrogatorio di garanzia. Gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti anche grazie alle immagini delle telecamere, che si sono rivelate decisive per l’identificazione e l’arresto del giovane.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul movente, anche se le vittime avevano riferito che gli spari sembravano legati al fatto che indossassero i fazzoletti dell’Anpi.