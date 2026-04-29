Meteo, Mario Giuliacci: la svolta del 2 maggio, cosa svelano i modelli

Weekend all'insegna del bel tempo. Le previsioni meteo sono ottimiste per il Ponte del 1° Maggio. La giornata di venerdì, infatti, sarà caratterizzata dall’alta pressione pronta a un nuovo ingresso sul bacino del Mediterraneo. La vera svolta però è prevista per il giorno successivo, quando verso il Mediterraneo si dirigeranno masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara. "I cieli - scrivono i meteorologi del team di Mario Giuliacci - saranno sempre più soleggiati con una stabilità sempre più solida. Le temperature subiranno un aumento con massime che toccheranno i 24-25°C specialmente sulle pianure del Nord, sul Centro e sulla Sardegna".