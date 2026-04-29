Meteo, Mario Giuliacci: la svolta del 2 maggio, cosa svelano i modelli

Weekend all'insegna del bel tempo. Le previsioni meteo sono ottimiste per il Ponte del 1° Maggio. La giornata di venerdì, infatti, sarà caratterizzata dall’alta pressione pronta a un nuovo ingresso sul bacino del Mediterraneo. La vera svolta però è prevista per il giorno successivo, quando verso il Mediterraneo si dirigeranno masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara. "I cieli - scrivono i meteorologi del team di Mario Giuliacci - saranno sempre più soleggiati con una stabilità sempre più solida. Le temperature subiranno un aumento con massime che toccheranno i 24-25°C specialmente sulle pianure del Nord, sul Centro e sulla Sardegna".
Meteo, Mario Giuliacci: pessime notizie per il 1° maggio, dove crollano le temperaturePessime indicazioni dai modelli meteorologici elaborati ed analizzati da Mario Giuliacci sul suo canale YouTube in vista...
Stessa sorte toccherà all'Italia domenica 3 maggio. Il sole interesserà tutta la penisola, mentre in serata si potrà vedere un aumento della nuvolosità che anticiperà l’arrivo di un nuovo cambiamento all’orizzonte. Infatti, nella prossima settimana, giungerà una perturbazione di origine atlantica che da lunedì 4 maggio colpirà il Paese.
Meteo, l'allarme di Mario Giuliacci: "Martedì in arrivo fenomeni estremi"L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni di instabilità dovute all’...
In ogni caso le temperature non subiranno grandi variazioni e resteranno comprese fra i 12 gradi della notte in Valtellina, i 14 in pianura Padana e i 15 e 16 di Cremonese e Mantovano; per salire fino a 19, 21 e 22 gradi nel corso della giornata.