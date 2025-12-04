Cgil, il sindacalista insulta Meloni: "Quella è vaselina"

Alta tensione tra manifestanti e polizia davanti alla prefettura di Genova, dove è arrivato il corteo degli operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Qui i manifestanti, con un mezzo da lavoro, hanno staccato una parte degli alari a protezione della prefettura. In precedenza i dimostranti al grido di "Urso sei un codardo" e "Urso vaff..." avevano intonato cori contro il ministro delle Imprese. D'altronde già l'annuncio della protesta è stato tutt'altro che all'insegna del pacifismo.
Basti pensare a quanto comunicato dal sindacalista della Fiom Cgil Franco Grondona. Su Facebook ha detto chiaro e tondo: "Se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia. Noi non abbiamo paura… Così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l’occupazione a Genova". E ancora, dichiarando l'intenzione di "mantenere i presidi e i blocchi stradali" e definendo la proposta del governo Meloni sull’acciaieria "vaselina".
Davanti alla Prefettura, intanto, si è presentata anche la sindaca Silvia Salis che ha spiegato al megafono ai lavoratori: "Domani andiamo dal ministro a Roma come sapete. Attendiamo delle risposte. Al ministro chiederò nuovamente cosa succederà ss non ci saranno offerte dai privati". E proprio alla sindaca di Genova si è rivolto Armando Palombo, Fiom Cgil: "Abbiamo chiesto alla sindaca di interrompere i lavori del Consiglio comunale fino a quando non ci saranno risposte da parte del governo. Urso deve parlare chiaro, non tirar fuori fantasie, perché sono troppi anni. E con i governi precedenti era uguale. Quindi tutti i governi, non... non ne assolviamo uno. Tutti i governi hanno portato a questo disastro. Il governo Meloni rischia di essere quello che chiude la porta della siderurgia, quindi teniamo fermi gli impianti in attesa di piani. Questo governo va per farfalle".