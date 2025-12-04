Ex Ilva a Genova, la guerriglia degli operai contro i poliziotti: promessa mantenuta

"Ci dovete arrestare tutti", urla al megafono in strada il suo collega Armando Palombo, sempre della Fiom, all'indirizzo dei poliziotti. "Noi vogliamo solo lavorare", ha detto mentre è partito il coro "lavoro, lavoro" e insulti all'indirizzo del ministro Urso. Da mondo politico è di Rifondazione comunista il primo commento. "Quanto è appena successo a Genova è una vergogna, un corteo pacifico che chiedeva lavoro è stato fatto oggetto di lancio di lacrimogeni, questa è la risposta del Governo Meloni", dichiarano Jacopo Ricciardi e Gianni Ferretti, rispettivamente Segretario Regionale Ligure e Segretario genovese di Rifondazione. "Siamo e saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Ilva e ne condividiamo la scelta della radicalità nelle forme di lotta. Lo diciamo dal 2012, l'unica soluzione capace di tenere insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro è l' Intervento diretto dello Stato, la nazionalizzazione di Acciarie d'Italie, la riconversione ecologica e la bonifica dei siti. Il governo non può scappare alle sue responsabilità".