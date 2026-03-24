Giorgia Meloni, +21.757: un clamoroso balzo dopo il referendum

Giorgia Meloni cresce. Nonostante il referendum abbia visto il governo incassare una sconfitta (il 'No' ha vinto con il 53,2 per cento), nella giornata di lunedì 23 marzo a far registrare l’incremento più ampio di nuovi follower è proprio l’account della premier. Il profilo social della leader di Fratelli d'Italia guadagna infatti un +21.757. A spiegare le motivazioni è l'instant mood di Arcadia. "Da un lato - si legge -, gli utenti hanno manifestato (effetto rally around the flag ) la loro vicinanza al leader in un momento che hanno percepito di difficoltà, dall’altro l’incremento può esser letto come una sorta di compensazione al voto contro , come dire pur se contro il progetto di Riforma, al contempo però non sono a prescindere contro Meloni".

D'altronde i big degli altri partiti hanno registrato sì un incremento di "seguaci", ma in misura nettamente minore. Giuseppe Conte, ad esempio, che si piazza proprio dietro Meloni vede una crescita del +8.520. Terzo posto con Elly Schlein (+2.100) e quarto con Carlo Calenda (+1.881). In mezzo Nicola Fratoianni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. A chiudere la lista Angelo Bonelli con il +271.